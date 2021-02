e mi raccomando che il risultato avvenga in tempi brevi.che su un campo da calcio litigano e si provocano a vicenda., un calcio pulito, dove regna serenità, patriottismo e obiettività nei giudizi che non sono mai di parte.dirsene di ogni, guardarsi storto, arrivare al minimo contatto fisico. Se andiamo all’estero nel “clasico”, nonostante la tensione, Ramos e Messi, Pepe e Neymar si davano i “bacini” e le carezze perché si volevano bene.Infatti, scappare a casa per non perdervi il calcio d’inizio di Real-Barca, li si che era tutto bello, amichevole e corretto.. Da noi si respira gioia, sportività, nessun giocatore si butta in area per avere un rigore e ingannare l’arbitro, nessuno perde tempo con finti infortuni per arrivare presto al minuto finale della partita, nessun allenatore nel post match si arrabbia con l’arbitro perché pensa di essere stato penalizzato e i nostri “critici” sono i più obiettivi del mondo, mai una critica preventiva per la squadra avversaria o un elogio di troppo per la propria.In Italia non si è mai visto un comportamento del genere!Quando la tensione sale i giocatori la sentono, e può capitare, anzi capita quasi sempre che qualcuno se le canti (e a volte se le suoni) in campo. I due sono stati puniti, ammoniti entrambi, si può discutere sul fatto che potessero anche essere espulsi ma non è sensato che ci si spinga più in là.Di cosa si occupavano? Di tennis (dove ogni tanto comunque capita?) Di ippica? Non c’è limite al peggio.Oggi avete creato con i vostri giudizi un precedente, vi voglio scandalizzati allo stesso modo ad ogni parapiglia in campo tra 2 o più giocatori.(dove di cose ne capitano eh…). Se ci si dovesse fermare per ogni provocazione dell’avversario durante una partita avremmo già chiuso da un pezzo. Le cose che accadono in campo rimangono in campo, ho sempre capito che tutti fossero d’accordo su questo punto, ma ora no il calcio è diventato terra di stuntman tuffatori e di pubblico da Grande Fratello, dove si osserva tutto e si giudica tutto. Manca il televoto per chi vuoi eliminare dal terreno di gioco e avremo completato la trasformazione.ancora durante una partita (ovvio se ci si prende a pugni il discorso cambia eh…prima che non ci si capisce). Di reality già ne abbiamo tanti e molto lunghi. Lasciate vivere il calcio in pace!