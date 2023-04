. Un disastro perché ora sono 3 le sconfitte consecutive in campionato – Spezia, Juventus e, ieri, Fiorentina – con l’ultima vittoria che risale al 2-0 contro il Lecce dello scorso 5 marzo.e ciò complica notevolmente le ambizioni di Champions League dei nerazzurri. Certo, di mezzo c’è stata lo sosta per le nazionali, impegnate nelle qualificazioni agli Europei 2024., anzi, a dispetto di quanto si dica,. Dominante, convinto, vero trascinatore del Belgio che ha vittimizzato la Svezia con un sonoro 3-0 – con la sua firma su ogni singola rete – e che ha ben figurato nella prestigiosa amichevole contro la Germania, vinta per 3-2 e sulla quale, nuovamente, Lukaku aveva timbrato il cartellino., culminate nello Scudetto del 2021. Al ritorno alla Pinetina era quindi lecito aspettarsi un Lukaku su quel livello, con quel preciso stato di forma, che potesse risolvere i problemi offensivi di un Inter che, nell’ultimo mese, ha siglato un solo gol – proprio grazie al belga, tra l’altro – su calcio di rigore.. Sì perché, sulla sconfitta a San Siro,. Il momento saliente che ha consegnato la sfida di ieri alla formazione di Vincenzo Italiano è al minuto 49. Bastoni si getta in proiezione offensiva, mettendo in mezzo un pallone rasoterra da spingere in fondo al sacco. Il belga va col mancino – al posto di siglare un facile tap in col destro – mancando clamorosamente la sfera, che termina sul fondo. Solo 4’ dopo, Bonaventura realizza la rete del definitivo 1-0.. Nemmeno l’ingresso di Lautaro e Dzeko ha rivitalizzato l’attacco nerazzurro nel finale.Il centravanti belga non è ancora tornato a toccare i livelli della stagione ‘20-’21 ma. Accelerazioni, scatti, presa di posizione al centro della manovra offensiva nerazzurra ed attacco alla profondità.. Le parole di Inzaghi, al termine della partita con la Fiorentina, sono esemplificative: “Se avesse fatto due gol la prestazione sarebbe stata giudicata in modo diverso, oggi si è mosso tanto: ha avuto tante occasioni. Non mi soffermerei solo su di lui, devo essere lucido. La decima sconfitta in campionato fa male, bisogna lavorare., io l’ho trovato dopo le nazionali bene fisicamente”., condizionandolo a dismisura e non permettendogli di restare tranquillo, concentrarsi sulle partite e dimostrare il suo reale valore.. Una pressione che in Nazionale non ha, non avendo più alcunché da dimostrare.. Anche e soprattutto per il suo futuro.Lo scenario ipotizzato da Marotta è limpido. La formula con la quale Lukaku è tornato a vestire la maglia nerazzurra è quella del prestito oneroso per 7,8 milioni di euro, con un ingaggio da 8,5 milioni di euro netti all’anno – che equivale allo stipendio più alto di tutta la Serie A -. Indi per cui,. Un destino segnato sul quale anche Graham Potter, manager dei Blues, ha avuto modo di dire la sua: “Romelu all’Inter sta giocando, segnando e facendo bene. Discuteremo della sua situazione a fine stagione, non c’è fretta”.. Magari, ritrovando proprio quel suo fenomenale centravanti che tanto bene aveva fatto in quei due anni. Ed ecco che se, per il momento, l’ex tecnico biancoceleste non sembra essere a rischio,– vedasi Juventus in Coppa Italia e quarti di finale di Champions League contro il Benfica –. Al belga, da qui a giugno, il compito di ritrovarsi, di dimostrare tutta la sua voglia di continuare a vestire la maglia nerazzurra e trascinare l'Inter il più in alto possibile, con obiettivo minimo la qualificazione alla massima competizione europea. Lo deve fare per evitare un fallimento sportivo ed economico. Ma anche per la sua stessa carriera.