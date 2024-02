Lukaku imbarazzante, neanche la giustificazione dei fischietti. Inter, ora sembra una discesa

Sandro Sabatini

Un’altra prova di potenza, anzi di prepotenza di un’Inter da applausi, che rischia di vincere lo scudetto con “la noia”, per citare il titolo di Sanremo, che ci vuole per essere d'attualità. Lo scudetto della seconda stella in fondo a un campionato che sembra un rettilineo in discesa, ora che sono state scansate le curve in teoria più pericolose: lo sconto diretto con la Juve e la resa dei conti con Lukaku.



Autore di uno sfortunato autoassist per la rete di Acerbi e di un goffo tentativo davanti a Sommer che fa la figura del gatto, all’andata il belga aveva la giustificazione dei fischietti, stavolta no: prestazione imbarazzante, per usare un aggettivo carino. E d’accordo che anche Dybala non ha combinato nulla, ma la sintesi della storia interista da luglio a oggi è il confronto - ormai definitivo - con Thuram che invece è stato ancora protagonista, un gol e un altro autogol provocato. Il francese sta facendo più lui, da solo, che lo stesso Lukaku e Dzeko assieme l’anno scorso. Il gioco, la classifica, la prestazione. Tutto vero, tutto giusto. Ma il titolo più preciso è semplicissimo: Thuram ok, Lukaku ko. E l’Inter vola.