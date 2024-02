Roma-Inter LIVE dalle 18. Le formazioni ufficiali: Inzaghi conferma i soliti 11, De Rossi si affida a Lukaku/Dybala

La 24ª giornata di Serie A prosegue con uno dei big match di questo turno. Alle ore 18, allo Stadio Olimpico, la Roma di Daniele De Rossi ospita l’Inter di Simone Inzaghi. Sfida tra due delle squadre più in forma del campionato con i capitolini che arrivano da tre successi consecutivi (dall’esonero di Josè Mourinho) e puntano a ottenere punti importanti per la lotta nella zona Champions. Di contro, i nerazzurri puntano a blindare la vetta della classifica, andando a +7 dalla Juventus.



ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi