L’argomento “mal di pancia” di Lukaku tiene banco in casa Chelsea. John Obi Mikel, un tempo mediano dei Blues, ha detto la sua e non ha lesinato critiche all’ex interista: “La Premier è troppo forte, potente e veloce per lui. Dovrebbe tornare in Italia dove si può giocare anche a 40 anni”, ha detto il nigeriano. Lo riporta il Daily Mail.