L’amore tra il belga e la società nerazzurra si è consumato velocemente, sino a spegnersi e a tramutarsi in un sentimento misto di rabbia, delusione e indignazione. Il centravanti ex United, dunque, si è ritrovato in quel di Londra, per l’ennesima volta in carriera. Questa volta, però, non c’è un ruolo da assoluto protagonista ad aspettarlo, anzi. I: in rosa, d’altronde, non gli è stato nemmeno assegnato un numero di maglia. Un segnale chiaro del suo destino.. Ma l’operazione, almeno al momento, è sostanzialmente in stand-by: la differenza di 10 milioni di euro tra la richiesta di conguaglio di 30 della Juventus e l’offerta del Chelsea di 20, per ora, hanno portato la trattativa in una fase di stallo. Le prestazioni in pre-campionato del serbo sembrano realizzare, sempre più, lo scenario della permanenza in Serie A dell’ex Fiorentina.Per avere novità, dunque, bisognerà attendere questi ultimi giorni di calciomercato che, per quanto imprevedibile sia,, seppur il belga abbia sempre dichiarato la sua voglia di rimanere nel nostro campionato. Sul tema, è tornato nuovamente Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, durante la conferenza stampa di presentazione per la sfida contro il Monza: "Ne ho già parlato, lo ringrazio per quello che ci ha dato l'anno scorso:Ci sono squadre in Serie A che hanno bisogno di un centravanti – come Milan e Roma – ma è difficile ipotizzare un inserimento in questi ultimi giorni. Inoltre, entrambe le società stanno virando su altri obiettivi.Dopo aver venduto Kane a peso d’oro al Bayern Monaco, la squadra di Levy sta cercando un sostituto che non lo faccia rimpiangere e l’ultima idea è quella di affidarsi al belga.Se il costo dell’operazione è relativamente basso per una società di Premier League (45 milioni di euro) a frenare le ambizioni degli Spurs è l’ingaggio da 10,8 milioni di euro netti a stagione.– di fatto –re che il club londinese. I Blues, al contempo, si liberebbero definitivamente dell’ex Inter. Nessuna formula temporanea, cessione e addio. Resta, però, da convincere il belga, la cui volontà è chiara da tempo: rimanere nel calcio che conta, magari in Serie A.E se Pochettino ha dichiarato oggi che “non è cambiato nulla, al momento. Magari le cose possono cambiare in una o due ore, in un giorno o due, ma al momento non c'è nulla da dire" qualcosa, a breve, dovrà cambiare. Si attendono sviluppi.