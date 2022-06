Romelu Lukaku e l'Inter potrebbero presto riabbracciarsi. Dopo l'improvvisa cessione dell'estate scorsa, l'attaccante belga sta facendo pressione sul Chelsea per ritornare a Milano, sponda nerazzurra, cercando di sbloccare la trattativa tra il club milanese e i Blues. Un negoziato che, per i betting analyst potrebbe andare in porto con il ritorno all'Inter che vale 1,60 volte la posta. La permanenza a Londra, invece, si trova a quota 2 mentre un approdo al Bayern Monaco, prima rivale dell'Inter soprattutto in caso di addio di Lewandowski, si gioca a 7,50. Più indietro, invece, il Tottenham, opzione proposta a 15 volte la posta che permetterebbe al centravanti di rimanere a Londra ritrovando Antonio Conte, con il Barcellona a 20. Ci sono poi Milan e Juventus, con un trasferimento che in entrambi i casi avrebbe del clamoroso, e che attualmente si giocano a 25.