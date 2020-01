Doppietta per Romelu Lukaku in Inter-Cagliari di Coppa Italia, l'attaccante belga parla a Rai Sport al termine dell'incontro: "Abbiamo giocato molto bene in entrambe le fasi, sono molto felice per la vittoria ma ora testa al campionato che è importante. Devo ringraziare compagni, tecnico, il suo staff e i tifosi: mi hanno aiutato dal primo giorno. L'Inter è la mia opzione migliore perché possono tutti aiutarmi a crescere e io posso aiutare il club, gioco aiutando squadra e do tutto, vedo che ai tifosi piace. Devo continuare così, pensando a fare gol. Uomo squadra? Non penso solo a me, ma soprattutto alla squadra: sono qui per questo e spero di vincere qualcosa alla fine. Scudetto? Non parlo di scudetto, ora penso solo al Lecce".