Il matrimonio tra Romelu Lukaku e il Chelsea sembra essere ormai arrivato al capolinea. Il belga ha avuto molte difficoltà nel suo rientro in Premier, mettendo a segno sì 15 gol in 44 match totali, ma collezionando anche tante panchine, soprattutto nei match più importanti, anche a causa di alcune uscite alla stampa non prese di buon grado dal tecnico Tuchel. Una situazione che non ha giovato a nessuna delle parti in causa, con un addio a fine stagione che pare inevitabile. Secondo gli esperti la squadra più vicina, a quota 3, è l’Inter, salutata l'estate scorsa dopo 64 gol messi a segno in 95 partite, ma sempre nella mente del centravanti belga tanto che l'entourage del giocatore e la società nerazzurra hanno già riallacciato i rapporti per gettare le basi per il ritorno. L'altra squadra che ha secondo i bookmaker potrebbe essere interessata a Lukaku, specie dopo l'addio di Lewandowski ormai certo, è il Bayern Monaco con l'approdo del belga che vale 5 volte la posta. Più lontane le altre pretendenti, con il Tottenham di Antonio Conte, tecnico che lo aveva voluto fortemente all'Inter, offerto a 12, mentre salgono a 20 un poker di squadre formato da Atletico Madrid, PSG e le due italiane più vicine all’Inter, ovvero le grandi rivali Milan e Juventus.