Romelu Lukaku parła a Sky di Simone Inzaghi all'Inter: "Me lo aspettavo perché l'esperienza dell'anno scorso ha aiutato la squadra. Vincere ha fatto fare un grande step a livello di maturità. Sapevo che con Inzaghi potevo fare questo step in più insieme alla squadra, potevo gestire maggiormente la palla. Adesso la squadra gioca di più, segnano in tanti. Calhanoglu sta facendo bene. La squadra ha fatto questo step di gestire le partite. Sapevo che con Inzaghi l'Inter avrebbe avuto ancora la possibilità di vincere. Per lui il prossimo step sarà lo scudetto, con lui sapevo che ci sarebbe stata la possibilità di vincere. Non sono andato via per Conte, fosse arrivato il rinnovo avremmo parlato da Milano e non da Londra".