. Sì, l'attaccante dell', ai microfoni di Inter Tv, fa due domande al grande ex: "​"Tu sei quello che assomiglia a me, sei all'Inter ora, sei alto come me, sei grosso come, me pesiamo 100 chili, tu un po' di meno. Sei mancino come me, giochi per la squadra, fai gol, fai far gol, che è difficile, dai una mano a tutti i compagni. Io ho fatto per tanti anni il bomber, ora tocca a te"Lukaku chiede a Vieri se lui e Lukaku potranno segnare tanto quanto l'ex 32. Questa la risposta: "Sicuramente sì, perché voi due siete la coppia più giovane migliore in Europa, siete fortissimi, starete tantissimo nell'Inter, farete tanti gol. Il tuo primo anno che sei qua hai già fatto tanti gol, qui è più difficile, non è da tutti. Siete una coppia perfetta, giocate l'uno per l'altro, ed è fondamentale. Un po' come giocavo io con Ronaldo o con Crespo o con Recoba, l'Inter ha sempre avuto dei grandissimi attaccanti. Ora è il vostro turno".