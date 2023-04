“Il rosso a Lukaku? Spero che la seconda ammonizione si possa togliere come già accaduto a Lookman”.nella concitata conferenza stampa post partita fra Juventus e Inter valida per la semifinale di andata di Coppa Italia ha richiamato un importante precedente per provarenel concitato finale di gara che ha portato il belga prima a trasformare il rigore dell'1-1 e poi ad essere espulso, in seguito alla sua esultanza, per doppia ammonizione.- Inzaghi richiama un evento accaduto lo scorso 9 gennaio 2022 e allora si giocavae in cui Ademola Lookman, attaccante nigeriano della formazione bergamasca andò in gol, esultò e venne ammonito.È vero, allora Lookman fece questo gesto rivolto verso lo spicchio di tifoseria ospite, ma l'esultanza non era da considerarsi volutamente polemica e quindi passibile di giallo dato chee quel gesto non era provocatorio. Tuttavia, sebbene l'esultanza con dito davanti alla bocca e mano a mo di saluto militare non sia una novità (l'ha sfoggiata senza essere ammonito anche con il belgio), non si può considerare l'esultanza simbolo del giocatore.Prendendo in esame tutti i comunicati del giudice sportivo e in particolare quello dell'11 ottobre che fa seguito alla gara Udinese-Atalanta, il nome di Lookman appare regolarmente nell'elenco degli ammoniti, e nelle successive edizioni la conta cresce in seguito agli altri due gialli rimediati in stagione. In sostanza, quel giallo a Lookman non fu mai tolto.