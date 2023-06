Romelu Lukaku e l'ambiente Chelsea non hanno il migliore dei rapporti al momento, complice la manifesta volontà del giocatore di non restare con i londinesi e tornare all'Inter. Rory Jennings, attore inglese e tifoso dei Blues, parlando a TalkSport ha lanciato pesanti accuse all'attaccante belga: "È un narcisista, non ha lealtà o amore per nessuno tranne che per se stesso. È un ciarlatano, non mi stupirebbe se alla fine andasse al Milan".