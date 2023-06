Sebastien Ledure, avvocato di Romelu Lukaku, ha parlato del futuro del proprio assistito a Fabrizio Romano: "Nessuna trattativa in corso con il Milan. Romelu vuole restare in Europa, lo ha confermato dicendo no all'Arabia Saudita ora. La posizione del Chelsea? I club interessati devono presentare un'offerta decisa. L'Inter ha la palla nel suo campo".