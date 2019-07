Come riporta il Sun, Romelu Lukaku ha rotto definitivamente con Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, cercando di forzare lo stallo venutosi a creare nella trattativa per il suo passaggio all’Inter. Ora, però, è proprio la stessa Inter a nutrire dei dubbi sulla fattibilità dell’affare: troppo alta la valutazione di 83 milioni di euro non aggirabile con prestiti, diritti di riscatto o pagamenti dilazionati. Intanto Antonio Conte freme.