Romelu Lukaku, dal profilo Twitter personale, ha risposto alle domande dei tifosi in un Q&A. Queste le parole dell'attaccante dell'Inter.



IL RITIRO - "Non ho ancora pensato a cosa fare quando smetterò. Voglio certamente passare tempo con la mia famiglia".



LA REAZIONE - "Fuori dal team of the season di FIFA? Ci sono ancora 13 partite...".



LE VACANZE - "Mi piacerebbe andare alle Maldive, ma è una destinazione da coppia e io sono single".



VIRUS - "E' difficile per me trovare gioia ora che la gente continua a morire, c'è difficoltà a ripartire con la normalità nelle proprie vite".