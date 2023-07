Per la Juve Lukaku è possibile anche senza l'addio di Vlahovic? Si ma solo in prestito con diritto di riscatto. Ma proprio come successo per l'Inter, riporta Tuttosport, anche nei confronti dei bianconeri il Chelsea ha tenuto il proprio punto rispondendo con un secco no alla proposta. Se sarà addio per Big Rom sarà solo a titolo definitivo.