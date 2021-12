Romelu Lukaku parla a Sky dell'addio all'Inter: "È passato di tutto. Non doveva succedere così. La maniera con cui ho lasciato l'Inter, come l'ho comunicato ai tifosi... mi dà fastidio. Non è il momento giusto adesso, ma anche il momento in cui sono andato via non era giusto. Ho sempre detto che ho l'Inter nel cuore, mi sono innamorato del club e dell'Italia, e spero veramente di tornare a giocare lì. Questo è il momento di parlare e di far sapere alla gente che non ho mai parlato male di nessuno, io non sono così".