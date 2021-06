Intervenuto dal ritiro del Belgio, Romelu Lukaku ha dichiarato: "Inter o Chelsea? Inter. Con il club nerazzurro ho vinto, era una cosa che sognavo da bambino. In un posto ho avuto successo, nell'altro è stato un fallimento" riporta hln.be.



LUKAKU O IBRAHIMOVIC - "Scelgo me, tutti i giorni della settimana. Amo me stesso (ride, ndr)".