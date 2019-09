E' stato il grande colpo dell'estate nerazzurra, il giocatore voluto più di chiunque altro da Antonio Conte per far fare alla sua Inter il salto di qualità che le consentisse di competere alla pari con Juventus e Napoli. E Romelu Lukaku non ha tradito sin qui le attese, trovando tre volte il gol nelle prime quattro giornate di campionato, risultando decisivo peraltro nel primo derby di Milano della sua carriera. Un impatto immediato, un rendimento subito di altissimo livello, che lo pongono sulla stessa scia di altri due importantissimi attaccanti della storia interista, Ronaldo e Diego Milito.



Il brasiliano e l'argentino riuscirono a realizzare 4 gol nelle prime 5 apparizioni in nerazzurro e il centravanti belga ha l'opportunità di eguagliarli nel caso in cui stasera andasse a bersaglio anche contro la Lazio di Simone Inzaghi. A differenza di Lukaku, sia il Fenomeno che il Principe non riuscirono a lasciare la loro firma all'esordio, ma trovarono la via della porta avversaria nelle successive 4 gare, con un bottino di 5 reti. Il nuovo numero 9 di Conte li ha messi nel mirino, per entrare sempre di più nei cuori dei suoi tifosi e nella storia del club.