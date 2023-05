Romelu Lukaku non vuole lasciare l'Inter. Lo staff dell'attaccante belga si è già messo al lavoro per cercare di rinnovare il prestito dal Chelsea anche per la prossima stagione. E' difficile abbassare il costo del prestito oneroso (8 milioni di euro), ma il calciatore sarebbe pronto a ridursi ancora l'ingaggio pur di restare a Milano. Rispetto ai 12 milioni di euro netti guadagnati nella passata stagione a Londra, in questa Lukaku guadagna 8,5 milioni netti e nella prossima potrebbe guadagnare ancora meno.



Invece è pressoché impossibile che questo affare possa essere collegato ad altre trattative tra i due club. Si parla di un interesse del Chelsea per il portiere camerunese Onana, come del feeling dei dirigenti nerazzurri per il difensore Chalobah dei Blues: sempre secondo la Gazzetta dello Sport, queste sono trame da seguire a parte.