Pochettino richiama Lukaku al Chelsea. L'attaccante belga vuole restare a Milano, ma il suo futuro non dipende soltanto da lui. L'Inter deve parlarne col club inglese, ha fretta e lo farà subito dopo la finale di Champions League del 10 giugno a Istanbul. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio vorrebbero uno sconto sensibile rispetto agli 8 milioni (bonus esclusi) versati per il suo prestito in questa stagione, ma qui i Blues non sembrano concedere aperture anche perché suo cartellino pesa ancora per 69 milioni di euro sul bilancio del Chelsea.