Romelu Lukaku sblocca Belgio-Russia al 10' e il primo pensiero è subito dedicato a Christian Eriksen. Dopo aver segnato, l'attaccante dell'Inter è corso verso la telecamera per mandare un messaggio al compagno in nerazzurra, vittima di un malore in Danimarca-Finlandia: "Chris, Chris, sterkte jongen, i love you" ("Chris, Chris, forza ragazzo - in olandese -, ti voglio bene").