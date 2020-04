E' stato voluto fortemente dall'Inter, all'Inter si sente a casa. La stagione di Romelu Lukaku fin qui è stata esaltante, sempre al centro del gioco, stimato da compagni e allenatore, decisivo sottoporta. 23 reti tra campionato e coppe sono un grande risultato, ma Big Rom non ha la pancia piena. Non si sente arrivato, sa che c'è ancora tanto da fare, il traguardo è lontano. Se la stagione ripartirà ci sarà tempo per migliorare i numeri e per avvicinare due grandi della storia nerazzurra come Ronaldo e Milito, che al primo anno di Inter hanno fatto la voce grossa. Il Fenomeno ha chiuso la prima stagione con 34 centri, il Principe con 30, il belga ha raccolto la sfida e farà di tutto per vincerla.



DIVIDE - E' stato preso per fare gol, sta confermando le aspettative, ma non tutti stanno dalla sua parte. Una parte dei tifosi dell'Inter accusa Lukaku di non valere i soldi pagati (circa 75 milioni, bonus compresi), di essere un assente ingiustificato nelle partite che contano, di non essere all'altezza quando il gioco si fa duro. Critiche che Lukaku ha ha sempre accettato, senza fare polemiche. Le ha usate come stimolo per fare meglio. Per entrare definitivamente nel cuore del popolo nerazzurro e nella storia del club sa che deve far parlare il campo. Deve continuare a fare gol e i suoi gol devono portare trofei. Proprio come è successo con Ronaldo e Milito.