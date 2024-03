Lukaku tra Roma e Arabia: il nodo ingaggio e la Champions necessaria

Due mesi con l’attacco della Roma sulle spalle per conquistare un posto in Champions. Unica speranza per continuare un matrimonio felice, ma di difficile prosecuzione.e in vista del tour de force che attende la Roma da qui a maggio. A fine partita Big Rom ha scherzato: “Se volevo fare buona impressione in Inghilterra? Chiedilo al Chelsea”. Il futuro dell’ex interista, infatti, dipende dal club londinese che ne detiene ancora il cartellino.

NODO INGAGGIO E ARABIA - Poi c’è il nodo stipendio, anche se Lukaku è disposto a ridurselo a 7 milioni, come peraltro ha già fatto quest’anno.Insomma, la voglia di proseguire ci sarebbe pure, ma gli ostacoli non sono pochi e l’Arabia Saudita resta una tentazione forte per l’attaccante già messo nel mirino degli sceicchi qualche mese fa, nel pieno della telenovela con protagoniste Juve, Inter e appunto Roma. Il centravanti belga nella capitale si trova bene e sa di avere un posto assicurato e un campionato che lo esalta.Un obiettivo che passa per i gol di Lukaku, che sarà forzatamente titolare vista l’assenza di Azmoun e il fisiologico rodaggio di. Il piano B potrebbe essere proprio il ritorno tra i titolari dell’inglese, magari accompagnato dall’acquisto di una punta di scorta., ma molto dipenderà dal volere del prossimo direttore sportivo. Occhio anche al futuro diche sta trovando difficoltà a Bergamo e costerebbe la metà di Lukaku, mentreresta una soluzione di secondo piano.