Una decisione l'ha già presa. Vuole restare all'Inter, oltre il 30 giugno, quando scadrà il prestito dal Chelsea., per questo ha dato mandato ai suoi agenti, capitanati dal legale Sebastien Ledure, di trovare una soluzione. Difficile, ma non impossibile. Bisogna però considerare le esigenze economiche, non solo sportive, di tutte e tre le parti in gioco, ovvero Inter, Chelsea e lo stesso attaccante, che(da febbraio 7 reti e 4 passaggi decisivi).Partiamo dall'Inter, che al momento non valuta l'acquisto a titolo definitivo. La cavalcata in Champions League, con la probabile qualificazione alla finale di Istanbul hanno portato nelle casse oltre 100 milioni, che non saranno reinvestiti interamente sul mercato. L. Il costo?L'Inter non ha chiuso la porta, ma prima di muoversi vuole avere l'aritmetica certezza di giocare la prossima Champions League e vuole ricevere segnali da Big Rom in merito all'ingaggio.Lukaku, con le parole e con i fatti, ha fatto capire che vuole solo l'Inter, ma per agevolare la trattativa deve ridursi l'ingaggio, ancora una volta., ma ora Marotta non può più ragionare su certe cifre. L'asticella deve essere abbassata, altrimenti è difficile pensare a una conferma. A tutto questo va aggiunta la volontà del Chelsea: il prossimo allenatore sarà Pochettino, che dovrà prendere una decisione sul belga. Ragionando a 360 gradi, perché i Blues l'anno prossimo non giocheranno le coppe e non potranno avere a libro paga oltre 30 giocatori.