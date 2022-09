Sasa Lukic promette fedeltà ai colori granata. Il centrocampista del Torino, in scadenza di contratto a giugno 2024, ha dichiarato: "E' stato come un litigio tra difanzati. Toro, ti amo. Firmiamo per 4 o 5 anni".



Secondo Tuttosport, il 26enne serbo chiede un ingaggio da 1,8 milioni di euro netti a stagione.