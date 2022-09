Il presidente del Torino Urbano Cairo ha fatto chiarezza sul futuro di Sasà Lukic, tornato al centro della squadra dopo un'estate in cui sembrava potesse andar via: "Contro il Lecce mi è piaciuto molto e a un certo punto si è caricato la squadra sulle spalle - racconta Cairo a La Gazzetta dello Sport - Purtroppo a volte succedono alcune cose, ma l'importante è dare il giusto peso alle cose e cercare di risolvere i problemi in modo collaborativo. Il rinnovo? Prima lo facciamo, poi lo diciamo".