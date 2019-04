Numero di presenze: 318. Senad Lulic è sempre lì, con la maglia della Lazio, in campo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, stasera contro l'Udinese sarà la numero 318 in campo tra campionato e coppe: Lulic raggiungerà Christian Ledesma all'ottavo posto tra i giocatori della Lazio più utilizzati di sempre.



LULIC NELLA STORIA - Nel corso di questa stagione Lulic è balzato dal tredicesimo all'ottavo posto, dopo stasera punterà D'Amico al settimo posto, mancano solo 18 presenze. Lulic è diventato capitano della Lazio, dopo quel primo gol all'Olimpico, proprio contro l'Udinese. Segni del destino, che dovrà sfruttare per rianimare la corsa Champions.