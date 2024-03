L'ultima volta dell'Arsenal ai quarti di Champions: c'erano Fabregas e Bendtner

Quattordici anni dopo l'ultima volta, l'Arsenal torna ai quarti di Champions League. La squadra di Arteta si è qualificata tra le prime otto squadre europee grazie alla vittoria ai calci di rigore contro il Porto di Sergio Coceiçao. L'eroe della serata è David Raya, che para i tiri dal dischetto di Wendell e Galeno e trascina i Gunners. I tempi regolamentari erano finiti 1-0 per la squadra inglese, decisivo il gol di Trossard nel finale di primo tempo che ha pareggiato la rete dell'andata di Galeno arrivata al 94' al Dragao: 1-1 tra andata e ritorno e vittoria Arsenal ai rigori.



L'ARSENAL 2009-10 - L'ultima volta che i Gunners avevano raggiunto i quarti di finale di Champions League era il 2009-2010, in panchina c'era Wenger e quell'anno l'Arsenal chiuse la stagione al terzo posto in Premier League dietro al Manchester United e al Chelsea di Ancelotti campione. Era la prima stagione senza Adebayor, Fabregas miglior marcatore con quasi 20 gol e un giovanissimo Szczesny era stato appena girato in prestito al Brentford in terza divisione.



L'ULTIMA VOLTA DELL'ARSENAL AI QUARTI DI CHAMPIONS - In quella stagione l'Arsenal superò la fase a gironi di Champions League chiudendo a 13 punti il girone con Standard Liegi, Olympiakos e Az Alkmaar; agli ottavi affrontarono il Porto e l'1-2 dell'andata con gol decisivo di Radamel Falcao viene ribaltato grazie al 5-0 dell'Emirates. Grande protagonista l'ex juventino Bendtner con una tripletta. Ai quarti di finale l'Arsenal pareggia 2-2 in casa col Barcellona che va avanti di due reti con una doppietta Ibra, e al ritorno viene affondato da un poker di Leo Messi.