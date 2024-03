L'ultimo Klopp contro Guardiola in Premier League: storia e filosofia di una rivalità epocale

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

(Sigmund Freud)Non serve essere psicologi per accorgersi di quanto. Come colleghi, come persone che riconoscono nell'altroAlla fine, lo diciamo sotto voce ma nemmeno troppo, anche come. Da undici anni a questa parte i due si affrontano tra Germania (prima) e Inghilterra (poi). E chissà che in futuro il palcoscenico non si possa spostare altrove, magari in Italia. Sogniamo troppo? E' solo per colpa, o merito, di questi due geni del pallone, checome altri illustri predecessori nel mondo dello sport.sono la prima cosa che viene in mente ad un appassionato di calcio, ma la competizione abbraccia ogni tipo di disciplina: e allora come non pensare anel basket, anel tennis, anella Formula 1, forse la rivalità che più di tutte somiglia a quella tra Klopp e Guardiola. Il rosso della Ferrari 1990-'91 di Alain Prost come il Red di cui si colora Anfield, l'estro contenuto nella semplice grandezza di Ayrton Senna come la sana e lucida locura del tecnico catalano che ha ideato il Barcellona più forte di sempre. E' stato proprio Klopp a riconoscere nel percorso dei due allenatori, in Premier dal 2015 e dal 2016, qualcosa di difficilmente inquadrabile in maniera fredda:. La stessa cosa è successa nel tennis con Nadal e Federer". E se vi ricordate come Nadal ha salutato il ritiro del rivale, allora potete farvi un'idea di cosa sarà in ballo quest'oggi.Non è solo una sfida tra due squadre infarcite di campioni, ma un confronto tra idee, tra modi di vivere il calcio e quindi la vita. Da un latoil "passo e dunque sono" di ispirazione cartesiana che Guardiola ha evoluto da Messi fino a ripescare e riproporre tirato a lucido il WM dell'epoca ante-guerra, conche si è sostituito allo spazio nel ruolo di centravanti; dall'altro il, il panta rei ("tutto scorre") di Eraclito che, ma anche Robertson e Alexander-Arnold hanno sublimato partendo dall'esempio di Reus, Gotze e Lewandowski.. E questa sarà l'ultima volta. Almeno nel campionato inglese.alla fine della stagione, e il più toccato da questa decisione è stato proprio Guardiola, colui che più di tutti gli altri potrebbe beneficiare del passo indietro del rivale. Certo, ci sarebbe ancora un incrocio possibile in FA Cup, ma prima vanno superati i quarti di finale. Seneca diceva che, e Klopp è arrivato alla conclusione di voler mettere un punto al capitolo inglese. Come ha reagito Pep? ". Le notti prima di giocare a Liverpool erano un incubo.Non possiamo parlare del nostro periodo senza parlare del Liverpool come avversario". Che poi è quello che ha detto McEnroe su Borg: