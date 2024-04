L'umilté di Ancelotti contro Guardiola: solo così si ferma il più bravo in attacco

“Occ, pazienza e…bùs de cul”., l’ispiratore che congiunge le filosofie di Pep e Carletto.come merita, invece,citata dall’Arrigo parody account (se fosse su X, si direbbe così):, come Maurizio Crozza negli straordinari panni di Sacchi a Mai Dire Gol, quasi 25 anni fa e sembra ieri. Non come “Panuzzi (Panucci) che lo espone al polso senza umilté”.

e tra pochi mesi aggiungerà un brillante alla sua corona di Re, Real e realista: Kylian Mbappé., ammettendo implicitamente anche quella del suo collega Pep:del castello perché penso che sia l’unico modo per non farmi travolgere e spero che oltre all’occhio e alla pazienza mi venga in soccorso anche…la fortuna. Non ha “allenato sé stesso” (cit. Roberto Cravero) e quindiper fornire le informazioni necessarie a Carvajal, Rudiger e c. per limitare gli avversari. Limitarli, perché disinnescarli totalmente è impossibile.

e pure molto più produttivo. E che, in caso di ko,. Mai sfociato però nell’intimidazione o nell’antisportività che caratterizzavano il Real degli Anni Ottanta né l’Atletico del Cholo Simeone contro il City due anni fa.E così, undici anni e mezzo dopo,, disse José Mourinho dopo aver rimontato il City nella fase a gironi 2012. “Questo è il Real, non muore mai”, hanno tuonato i media di tutto il mondo dopo l’impresa dell’Etihad. Insomma, non solo “tocar y tocar”, il palleggio esasperato che Capello detestava nella sua epoca madridista; ma anche, capace di imbavagliare Haaland per 180’ e poi di calciare con leggerezza e precisione il rigore decisivo quando tutti pensavamo che avrebbe sparato una pallonata sotto la traversa., che ha ammesso il suo errore dell’anno scorso, quando lo lasciò in panchina al ritorno dopo l’ottima prova della semifinale di andata su Haaland. Dettagli che, uno dopo l’altro, compongono la corazza che porta al trionfo il Real: come i rigori studiati da Kepa, specialista sui tiri dal dischetto, che mette le sue conoscenze a disposizione del gruppo e quindi del rivale Lunin, che pure gli ha tolto il posto da titolare dopo l’infortunio di Courtois.

. Dopo la Champions 2022 vinta grazie (anche) al tacchetto di Mendy nella semifinale di ritorno (ancora tu, Pep) e ai miracoli di Courtois nella finale contro il Liverpool, in questa è sopravvissuto agli attacchi del Lipsia (quarto in Bundes…) e alla valanga azzurra del City.