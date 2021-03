Gli All Blacks della vela si confermano la Nazionale del mare più forte del mondo con la quarta vittoria in meno di 26 anni: dai trionfi del 1995 a San Diego a quelli di quest'anno contro Luna Rossa, sconfitta 7-3 al termine di una grande sfida. Negli ultimi 26 anni Team New Zealand oltre alle 4 vittorie somma anche tre finali perse. Tutte quelle a cui ha partecipato (nel 2010 era una sfida a due fra Alinghi e Oracle) nessuno è mai riuscito a fare altrettanto.



MATCH POINT - Mancava un solo punto ai kiwi, scesi in acqua mercoledì nel golfo di Hauraki sul comodo punteggio di 6-3, e lo squadrone di velisti neri non ha sbagliato, chiudendo una delle battaglie navali più entusiasmanti di sempre al primo match point. 46” il delta finale della regata 10, la prova che Luna Rossa aveva l’obbligo di conquistare per allungare la serie e continuare a sognare.



STORIA - L’equipaggio dell’Ac75 azzurro ha tenuto aperta la sfida fino al 3-3, timonando Luna Rossa dentro la storia della vela: nessuna barca italiana aveva mai vinto tre regate in Coppa America (solo il Moro di Venezia, a San Diego nel ‘92, ne aveva conquistata una).