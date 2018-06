A CalcioNapoli24 Live, è intervenuto Giuseppe Galli, intermediario dell'affare Lunin-Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni: "Lunin-Real Madrid? Un investimento per il futuro, con Giuntoli avevamo fatto un grandissimo lavoro in pochissimo tempo: c'erano altre squadre su Lunin. Dopo due giorni mi ha chiamato e mi ha detto di andare avanti, avevamo chiuso l'affare tra Napoli e Zorya con le e-mail del caso. Il Napoli aveva l'accordo col club da un mese, prima che tornasse De Laurentiis dagli Stati Uniti: poi è tornato e l'affare è saltato, il presidente dello Zorya voleva una percentuale sulla rivendita ed il patron del Napoli non l'ha voluta concedere. De Laurentiis aveva fatto una buona proposta, anche un bonus economico dopo due anni in caso di non cessione, però lo Zorya voleva una percentuale sulla rivendita. Ognuno agisce a modo suo, De Laurentiis non ama dare percentuali future alle società mentre all'estero per ora le vogliono tutti. Lunin sarebbe costato otto milioni più un altro milione di bonus. Purtroppo molte società vogliono questo dettaglio futuro, e giocano su questa possibilità affinchè possano guadagnarci. Dispiace che la trattativa non sia andata in porto, l'affare però era stato fatto da Giuntoli e dallo Zorya. Invece Lunin è andato al Real Madrid, perciò il discorso aperto non è stato chiuso. Lunin predestinato? Un giovane di livello e di prospettiva, alla fine preso dal Real Madrid che non è l'ultima società al mondo"