Mekanın cennet olsun kardeşim.



Rest in peace brother. — Hakan Çalhanoğlu (@hakanc10) January 11, 2022

Lutto nel calcio turco, a 28 anni è morto il difensore del Konyaspor. Il giocatore è scomparso nella mattinata di oggi in un incidente stradale: ha perso il controllo del volante e la sua macchina si è ribaltata finendo fuori strada. L'arrivo dei paramedici non è servito per salvare la vita all'ex Galatasaray.- Tra i giocatori che hanno voluto ricordare Calik con messaggi e foto, c'è anche, che ha twittato una foto insieme all'ex compagno di nazionale.