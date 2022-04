Tommaso Giulini e tutto il Cagliari Calcio si stringono con affetto attorno a Walter Mazzarri e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma Edda. In questo momento di profondo dolore ti siamo vicini, Mister. — #WeStandForPeace (@CagliariCalcio) April 22, 2022

Lutto per il tecnico rossoblù, che piange la. A darne l'annuncio il club sardo, con un messaggio di cordoglio: "Tommaso Giulini e tutto il Cagliari Calcio si stringono con affetto attorno a Walter Mazzarri e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma Edda. In questo momento di profondo dolore ti siamo vicini, Mister".