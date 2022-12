“Dove gioca il Milan? Italia?”

“Dai Rapha vai a giocare in Premier”



Gerry Cardinale ha un nemico in più adesso pic.twitter.com/xIqLt15tNn — Jackpoool (@JJackpulista) December 28, 2022

Una live assieme, qualche momento di spensieratezza in diretta. Poi la conversazione trae lo youtuberverte sule ne viene fuori uno scambio che non farà piacere ai tifosi rossoneri. I due hanno legato molto durante il periodo dei Mondiali.Se vieni in Premier e fai i tuoi doppi passi la gente dirà ‘Quell’uomo è un pazzo!’ Te lo prometto, sei il futuro del Portogallo. Non sto mentendo”.Leao ha semplicemente risposto "Dici?" senza ulteriori commenti, un po' in imbarazzo.