Per scrivere all'Avvocato Cataliotti utilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su

Buongiorno,sono un tifoso del calcio inglese e ieri sera ovviamente non mi sono perso neanche un minuto dello scontro tra il Tottenham e il Manchester City. Al di là delle disquisizioni tecniche sulla gara (meglio il Manchester come gioco, ma il Tottenham ha dei solisti sempre pericolosi), vorrei chiedere un vostro parere sul look quantomeno bizzarro di Mister Guardiola. Come ci si fa a presentare in maglione a bordo campo in occasione dei quarti di finale di Champions League? Io lo interpreto come un atteggiamento un po' snobistico da parte del grande allenatore spagnolo che non dovrebbe certamente ricorrere a questi strampalati e poco professionali look per calamitare l'attenzione di tutto il mondo calcistico su di lui... Penso che un allenatore di una delle più importanti squadre al mondo dovrebbe presentarsi in giacca e cravatta e non con un abbigliamento da raccoglitore di funghi! Ma forse mi sbaglio io... Grazie per l'attenzione Fulvio '56Gentile Fulvio,già in un'altra occasione - qualche mese fa - era stato criticato il look di Guardiola che si presentò in conferenza stampa indossando un maglione di non grande foggia e dai colori di dubbio gusto. E' vero, anche ieri sera ha colpito il suo abbigliamento, non certamente formale. Il maglione chiamato in causa se doveva rivestire il ruolo di porta fortuna (è solo un'ipotesi), tanta fortuna non ne ha invece portata. La squadra del City ha dominato il gioco in vari tratti della partita con trasmissioni del pallone tra i vari giocatori da videogioco, ha sbagliato un rigore ed è tuttavia uscita sconfitta da un Tottenham sornione ma incisivo al momento giusto grazie alla superlativa regia di un mago come Eriksen, il talento danese, autore dell'assist del gol siglato dal coreano Son. Ora il pensiero va alla partita di ritorno: riuscirà Pep Guardiola a rimontare il risultato all'Etihad Stadium di Manchester? Un cosa è certa: non rivedremo il maglione indossato ieri sera!Ma ora passo la palla agli utenti di calciomercato.com: secondo voi gli allenatori, soprattutto delle grandi squadre, dovrebbero indossare durante le partite l'abito ufficiale della società che rappresentano o è ammissibile, Sarri docet, qualunque look (tuta, maglione, ecc)?