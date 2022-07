Erano e sono davvero in pochi quelli che nutrivano - e magari nutrono tuttora - qualche dubbio sul fatto che ilneopromosso in Serie A sarebbe statoLo dice la storia personale di un proprietario come Silvio Berlusconi e di un dirigente come Adriano Galliani, lo suggerivano l'entusiasmo di una piazza che per la prima volta si ritrova in una categoria agognata per oltre un secolo. Abituati alle tradizionali campagne acquisti di consolidamento ma senza clamorosi stravolgimenti dell'organico dell'annata precedente,- Ladella stagione 2004/2005 e ladel 2007/2008 sono le due squadre che, salendo dalla Serie B,per affrontare al meglio delle proprie possibilità il ritorno in un habitat per loro naturale. Tolto lo svincolato Ranocchia e Sensi prelevato in prestito secco,Non abbiamo citatoe un motivo c'è, perché per mettere a segno questo e i prossimi colpi da novanta individuati da Galliani per far fare un deciso salto di qualità all'organico (e puntare alla parte sinistra della classifica): sia per Pinamonti, al centro di un testa a testa con l'Atalanta, che per Petagna si sta ragionando in tal senso. E poi c'è, altro possibile innesto per dare ulteriore qualità alla mediana, per il quale la trattativa con la Roma proprietaria del cartellino è giunta nella fase conclusiva: tra prestito, riscatto e bonus sono pronti altridi euro. Messi insieme ai 3,6 del riscatto di Cragno,- e ad oggi è ovviamente parziale -In una sola sessione e senza aver provveduto sin qui ad operare cessioni particolarmente significative e remunerative. Se non è un Monza da record, poco ci manca.