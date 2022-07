Siamo solo a metà luglio e dobbiamo arrivare fino al primo settembre. Tracciare bilanci adesso non sarebbe giusto, ma vista la stagione dei sei gioielli di Dionisi – Berardi, Scamacca, Raspadori, Frattesi, Traoré, Lopez – era lecito aspettarsi un assedio sul mercato dalle parti del Mapei Stadium. E in effetti c'è una trattativa per Scamacca, sul quale erano forti il West Ham e il PSG, ma i francesi, piuttosto che sborsare 50 milioni, hanno virato su Ekitike, e gli inglesi stanno valutando l'alternativa Broja. E c'è un tavolo aperto per Frattesi, che Mourinho aspetta a Roma; Tiago Pinto, però, sta perdendo la pazienza dopo i giochi al rialzo degli ultimi giorni. Il Sassuolo, si sa, è bottega cara e la sua resistenza non si piega facilmente. Ricordate quanto ci ha messo la Juventus a strappare il sì di Locatelli?



NIENTE DA SEGNALARE – Semmai, stupisce il silenzio del mercato sugli altri componenti del sestetto in vetrina. Berardi è ormai da anni sul piede di partenza, salvo poi continuare a rimanere data l’età che avanza e il prezzo che non accenna a scendere; Traoré ha patito un brutto infortunio proprio all’inizio della stagione, di fatto scoraggiando l’interesse di squadre come il Milan. Raspadori e Lopez, invece, non sembrano al momento avere richieste. Entrambi si sono detti lusingati degli interessamenti e inclini all'idea di cambiare aria, ma c’è da fare i conti con le etichette appese alle loro maglie, su cui si leggono cifre altissime. E intanto le grandi si muovono su altri fronti, come dimostrano gli arrivi di Matic alla Roma, di Marcos Antonio alla Lazio e di Mandragora alla Fiorentina. E in tutto questo la coppia Carnevali-Rossi mica sta ad aspettare. Anzi…



CHE MERCATO – Sono già ufficiali gli arrivi di Agustin Alvarez e Kristian Thorstvedt, attaccante e trequartista. I sostituti di Scamacca e Frattesi? Il primo con ogni probabilità sì, il secondo va più a riempire il vuoto lasciato da Djuricic, data la sua propensione offensiva. E per il dopo Frattesi, i neroverdi sono già al lavoro per tentare di riportare in A Gianluca Busio, protagonista della prima parte della stagione ’21-’22. In alternativa, si può scommettere su Matheus Henrique, la prossima missione di Dionisi: già nella preseason si notano miglioramenti negli inserimenti del brasiliano. Insomma: difficilmente, a fine estate, si potrà parlare del saccheggio che sembrava alle porte qualche mese fa.