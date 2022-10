L'attaccante esterno croato del Torino, Nemanja Radonjic ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Bellissimo lo striscione con la scritta 'Maradonjic', mi ha toccato il cuore e ringrazio i tifosi. In estate ho detto al mio procuratore: 'Voglio solo il Toro'. Mi piaceva l’idea di tornare in Italia e volevo lavorare con Juric. Prima di firmare, il mister mi disse: 'Ho bisogno di te'. Ho trovato un club che mi posto al centro, è stato fondamentale. Ho talmente voluto il Torino che ho rinunciato anche a una parte del mio vecchio ingaggio".



"Walter Sabatini ha detto che ho un talento fantastico, ma da ragazzino avevo una testa un po’ particolare ed ero un po' birichino? Poteva valere a 18 anni, l’epoca in cui sono stato alla Roma. Sono cambiato: mi sento maturo, pronto. Ho capito tante cose: oggi ho un’altra testa".



"La vittoria di Udine ci ha dato un pieno di fiducia in vista della sfida con il Milan. Hanno fatto una bella partita a Zagabria, è stimolante affrontare un avversario così forte. Krunic e Rebic sono miei amici, domenica spero di dare loro un dispiacere. E poi c’è Leao, un fenomeno. Mi piace quando Juric dice che posso fare la differenza come lui, è responsabilità e fiducia. E io amo caricarmi di responsabilità".