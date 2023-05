Alexis Mac Allister firma la rivincita del Brighton sul Manchester United. Ieri sera, una decina di giorni dopo la semifinale di FA Cup persa ai rigori a Wembley, il centrocampista argentino ha segnato il gol della vittoria in Premier League con un calcio di rigore trasformato al 99° minuto (FOTO).

Classe 1998, compirà 25 anni il prossimo 24 dicembre ed è sotto contratto fino a giugno 2025 col club inglese allenato da De Zerbi. Il campione del mondo, questa stagione già a quota 11 gol in Inghilterra, è pronto al grande salto nel prossimo mercato estivo.



RESTA IN PREMIER - Sulle sue tracce c'è il Liverpool, che ha già avviato la trattativa per acquistarlo. I Reds, che a fine stagione saluteranno Naby Keita (in scadenza di contratto a giugno) e Arthur (di ritorno alla Juventus per fine prestito), sono alla ricerca di un nuovo centrocampista. Capito che sarà impossibile riportare in patria Bellingham (destinato a lasciare il Borussia Dortmund per il Real Madrid), Klopp ha individuato l'obiettivo ideale in Mac Allister. Seguito in passato pure da Inter e Juve, che però non sono in grado di competere economicamente con il Liverpool. Il futuro dell'ex Boca sarà ancora in Premier.