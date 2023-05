Il colpo dell'estate arriva in primavera e lo firma il Real Madrid. Dopo un lungo corteggiamento, Jude Bellingham ha raggiunto un accordo con gli spagnoli che hanno anticipato la concorrenza della Premier. Niente Liverpool, niente sfida tra i due Manchester, il 2003 inglese ha scelto la squadra di Ancelotti.



SCELTA - A riportarlo è Marca. Il Borussia Dortmund avrebbe detto sì a un'offerta intorno alle tre cifre. Bellingham dovrebbe raggiungere la Spagna già dalla prossima stagione e firmare un contratto fino al 2029. Per i madrileni si tratta dell'ennesimo colpo di prospettiva, pensando sia al futuro che al presente. L'inglese si va infatti ad inserire nel filone di quegli affari di mercato che hanno coinvolto i migliori talenti giovani del mondo. Da Vinicius a Rodrygo, da Valverde, Camavinga e Tchouameni (che assicureranno ai Blancos una mediana di livello eccezionale per anni) fino all'ultimo colpo Endrick.



NIENTE INGHILTERRA - Beffate le inglesi dunque. Tutte le big si erano infatti interessate all'ex Birmingham, pilastro anche della nazionale di Southgate. La più convinta pareva il Liverpool con Steven Gerrard che l'aveva scelto come suo erede e con Klopp che avrebbe fatto carte false per portarlo ad Anfield. Il Real però è stato più veloce e più convincente. Perez inaugura un'estate che si preannuncia piena di fuochi d'artificio. Al Bernabeu arriverà anche un super bomber e, prima di capire come finirà questa Champions, con Bellingham il Madrid si mette già in pole position per la prossima edizione.