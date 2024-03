Maccabi Haifa-Fiorentina, la MOVIOLA LIVE: sul gol del pareggio i viola protestano per un fuorigioco

Maccabi Haifa-Fiorentina è una gara valevole per l'andata degli ottavi di finale in Europa League. Si gioca su campo neutro alla Bozsik Arena di Budapest in Ungheria. Arbitra il lituano Donatas Rumsas, assistito da Aleksandr Radius e Dovydas Suziedelis con Robertas Valikonis quarto uomo, gli inglesi David Coote e Stuart Attwell al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Refaelov, Simic e Show da una parte; Milenkovic e Mandragora oltre a Italiano dall'altra.



10' - Ammonito Mohamed.



13' - Nell'azione che porta al calcio d'angolo da cui nasce l'1-1 del Maccabi Haifa, Khalaili era in fuorigioco. Ranieri protesta, ma il Var non può intervenire dopo il gol.