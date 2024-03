MACCABI HAIFA-FIORENTINA 3-4



Maccabi Haifa



Keouf; Gershon; Simic 5,5; Seck 6; Kandil 5,5 (64’ Naor 6), Cafumana 5, Mahamed 7 (64’ Feingold 5,5), Cornud 6,5; Khalaili 6,5 (Podgoreanu SV), Kinda 7 (74’ Lesovoy 6); Pierrot 6. All.Dego 6,5



Fiorentina



Terracciano 6: tre gol presi in cui può far poco, anche se rimane qualche piccolo dubbio sull’ultimo. Fa il suo



Kayode 6: prima discesa sulla fascia, pennellata per la testa di Nzola che fa 1 a 0. Poi però Kinda lo sorprende con eccessiva facilità



Milenkovic 4,5: Pierrot è più simile a un condominio che a una persona, e lui soffre tremendamente la sua fisicità. Troppo leggero poi in occasione del gol di Seck. Serataccia



Ranieri 5: il suo movimento sul terzo gol subito è il manifesto su come non difendere quando si viene puntati. Balla per tutta la sera



Biraghi 6: male nel primo tempo. Molto meglio nel secondo quando spinge come un treno, e mette a segno un altro assist.



Mandragora 6: tende in maniera piuttosto preoccupante a nascondersi. Però è bravo a proporsi in avanti, e il gol, decisivo, arriva in un momento in cui appariva in crescita. Dall’81’ Barak 7,5: è l’uomo dei gol decisivi in Conference. Trova una traccia clamorosa a tempo scaduto che regala una vittoria pesantissima



Duncan 5: dovrebbe essere l’elemento che fa più filtro a centrocampo, ma il Maccabi con ogni palla in verticale va in porta. Colabrodo. Dal 74’ Bonaventura 7: la sua qualità è indubbia. Gestisce con freddezza glaciale il pallone che poi Barak spedisce in rete. Provvidenziale



Ikonè 5: mette lo zampino nel primo gol viola. Ma si prende alcune pause all’interno della gara che sono sinceramente inquietanti



Beltran 6,5: un gol da pivot di calcio a 5 e qualche buona giocata in una sfida in cui riesce a ritagliarsi spazi con fortune alterne



Nico Gonzalez 5,5: Italiano aveva dichiarato che mancasse poco per vedere il miglior Nico. La sensazione è che effettivamente non sia ancora al meglio ma ha il merito di crescere con l’avanzare della gara



Nzola 7: ripaga la fiducia con un gol e un assist in una partita che in realtà è difficilissima anche per lui. Bottino importante in una stagione avara in termini di numeri. Dal 74’ Belotti 6: lavora qualche buon pallone di sponda



All. Italiano 6,5: la Fiorentina gioca un primo tempo tremendo nonostante riesca anche a trovare un gol nei primissimi minuti. Lenta e imballata, i viola si trovano spesso in balia delle giocate degli israeliani. Poi negli spogliatoi succede qualcosa e la squadra torna in campo con un altro piglio: pareggia due volte e trova anche il gol decisivo al fotofinish grazie ad uno dei subentrati. Un trionfo pesantissimo in un campo estremamente difficile che mette la strada in discesa per il ritorno.