Il prossimo 6 settembre persaranno 41 primavere, ma di appendere le scarpette al chiodo non ne vuole parlare per nessuna ragione. “Sono ancora un calciatore, poi a me le cose a metà non piacciono”: non avrebbe potuto fornire frase più emblematica per rivelare una parte fondamentale del suo carattere. Big Mac si è raccontato ai microfoni di Calciomercato.com tra la sua, ildi, il calcio britannico,e tanto altro.“Un po’ come tutti, ne sto approfittando per stare con la famiglia. Cerco di allenarmi tre o quattro volte alla settimana, in attesa di conoscere le sorti di questa stagione. Gli allenamenti a casa contano comunque il giusto, una volta tornati in campo sarà tutta un’altra cosa”.“I ragazzi di Serie C non la stanno vivendo per nulla bene, gli stipendi non sono neanche lontanamente paragonabili tra le diverse categorie. Se deve essere tutelato qualcuno, dovrebbe trattarsi proprio di chi milita in terza serie come noi”.“Se i rischi dovessero essere ridotti del 90%, non si dovrebbe temere di tornare in campo. Chiaramente bisogna mettere al primo posto la nostra salute e quella delle persone che ci sono intorno. Se siamo isolati, di rischi ne corriamo certamente in minor numero, ma è molto difficile tenere tutti lontani, persino in ritiro. Devi restare isolato anche da chi ti fornisce il cibo e dagli addetti alle pulizie. Non è facile, ma se si dovesse optare per questa decisione, a me andrebbe bene”.“Prima della pausa forzata eravamo al secondo posto e senza dubbio avremmo potuto continuare fino in fondo, avevamo tutte le carte in regola per farlo. Se adesso scegliessero di far disputare soltanto i playoff sarebbe un buon vantaggio per noi, ma molto meno per le altre squadre in lotta”.“Dipende da quali sono i piani della società. Se ha fiducia nell’allenatore bene, ma. Secondo me per far bene ci vuole un insieme di cose: allenatore, giocatore e una buona organizzazione che porti avanti un piano negli anni. Non credo che in una sola stagione puoi costruire qualcosa di solido,”.“Quando ne sono venuto a conoscenza non ho vissuto un bel momento. Il Milan mi aveva cresciuto, ho fatto il raccattapalle a San Siro e per due anni mi sono allenato con i “grandi” collezionando anche diverse panchine, per me sarebbe stato un onore giocare per i rossoneri., una realtà molto diversa ma nella quale sono riuscito a togliermi tante soddisfazioni”.“L’Empoli ha certamente le potenzialità e le capacità per poter tornare in Serie A. Per stare in massima serie ci vuole un progetto che l’Empoli, in questi anni, ha dimostrato di saper costruire e portare avanti. Ha lanciato tanti giovani nelle ultime stagioni, oggi non vedo perché non possano provare a risalire”.“In Inghilterra ho vissuto alti e bassi, ma conservo splendidi ricordi. Giocare inè stato un grande piacere per me, c’è un motivo se si tratta del campionato più seguito al mondo. E’ una realtà del tutto diversa dalla nostra, mi ha rinforzato molto a livello caratteriale., abbiamo una mentalità troppo diversa dalla loro. Sarebbe davvero dura provare a raggiungerli”., ma molto dipende da lui, da come riuscirebbe a gestire e a reggere una grande realtà. La differenza tra un giocatore medio ed uno forte è proprio questa, nel riuscire a gestire il salto di qualità. Conoscendolo dai tempi del Palermo,, anche a livello caratteriale”.“Ce ne sono tanti, mi vengono in mente. Loro sono stati i difensori più duri che io abbia mai affrontato”.“Per ora non ci penso, sono ancora concentrato nel mio ruolo di giocatore. Poi a me le cose a metà non piacciono, una volta terminata la stagione deciderò cosa fare”.@ferdinandogagl3