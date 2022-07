Leandro Paredes raccontato da un amico come Big Mac Maccarone alla Gazzetta dello sport: “Da mezzala a regista, Leandro strepitoso: sa sempre cosa fare. Giocatore di grande personalità, che non butta mai via la palla, che sa sempre quello che deve fare. Può essere sicuramente la soluzione, del resto è stato titolare nel Paris Saint Germain e un punto fisso della nazionale argentina. Ha le caratteristiche che possono riempire un vuoto nella Juve, perché oltre a essere regista sa anche difendere bene ed essere aggressivo senza palla”.