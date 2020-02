“dettaglio dell'accordo per la cessione dei crediti su Mawson"

Un nomignolo poco commendevole, quello diche però gli australiani di Macquarie Bank si sono guadagnati sul campo in virtù di un QUI ). Si tratta anche di un'etichetta meritata? Punti di vista che variano a seconda dei personali convincimenti sul rapporto fra etica e affari. E lasciando tra parentesi gli incidenti di percorso avvenuti in giro per l'Europa () rimane il fatto che, al di là del disprezzo palesatoche in Inghilterra si trovano in una condizione paradossale: sono sempre più ricchi e al tempo stesso sempre meno capaci di contenere le spese.dunque li mettono subito all'incasso a costo di perderci e contando sul fatto che tanto dell'altra ricchezza arriverà.Una spirale della dissipazione che prima o poi dovrà pur arrestarsi ma intanto trova dei sicuri vincitori: i grandi soggetti del mondo creditizio, che. Uno spreco di risorse che una volta di più fa rimarcare quanto fragile sia il modello economico della Premier League. E quanto esposto esso sia al rischio che la crescita si arresti.che i club vendono agli attori del credito in cambio di denaro immediato? In linea generale si tratta di due distinte poste:di calciatori. Ma c'è anche chi impegna l'eventuale paracadute da retrocessione e chi dà in pegno. Qualsiasi cosa, pur di tacitare l'appetito di una macchina che brucia denaro a una velocità maggiore di quanta ne serva a produrlo.al controllo del calcio inglese attraverso la leva del factoring. Lo Sport & Entertainment Structured Finance guidato da Jerry Korczak () ha steso una rete che progressivamente ha portato. In ordine alfabetico i nomi che compongono questa Macquarie League sono i seguenti:E se si considera che la somma dei club della Premier e della Championship è 44, ecco cheCiò che fa della banca d'investimento australiana il secondo soggetto del credito dietro Barclays Bank a pattugliare questo segmento della finanza calcistica inglese.che quando c'è da credere crediti a un soggetto purchessia è società di bocca buona. Per dire, prima di rivolgersi a Macquarie lavora con. I Saints non sono i soli, in Premier League, a avvalersi dei servizi di Vibrac. Ma quando la Premier League mette al bando i rapporti fra i propri club e le finanziarie offshore (), ecco che la società biancorossa trova un sostituto in Macquarie.Come si apprende dai dati presenti sul sito digarantiti dai fondi centralizzati della Premier. Cioè dai diritti televisivi. Per dare un'idea della corsa a bruciarsi il futuro bastaNel 2017 altri 3 club si aggiungono alla lista dei clienti Macquarie: Hull City, Middlesbrough e Watford. Di Middlesbrough e Watford parleremo nella prossima puntata di questa inchiesta, per motivi che spiegheremo in conclusione dell'articolo.un accordo che lo porta a impegnare i fondi centralizzati della Premier per le stagioni 2016-17 e 2017-18 o parachute payment in caso di retrocessione. Eventualità, quest'ultima, che si verifica al termine della stagione 2016-17.Nel 2018 si aggiungono alla lista due dei clienti più assidui:I dati presenti su Companies House raccontano cheE il primo fra questi, datato 26 ottobre 2018, riguardaavvenuta pochi mesi prima. Le Foxes cedono le due rate di credito da 18 milioni di sterline ciascuna con scadenze 31 luglio 2019 e 31 luglio 2020. Quanto percepisce il Leicester da Macquarie in cambio di questi 36 milioni di sterline? Speriamo di saperlo quando verranno pubblicati i conti annuali al 31 maggio 2019.L'ultimo viene varato in data 13 gennaio 2020. Fino a settembre 2021 è tutto appannaggio della banca d'investimento australiana.Due accordi portano la data del 24 agosto 2018 e sono relativi alle cessioni di Roqueal Siviglia e di Lukaszal West Ham. Relativamente a Roque Mesa, lo Swansea cede i due crediti da 1,5 milioni di euro ciascuno con scadenze 15 gennaio 2019 e 5 luglio 2019. Quanto a Fabianski, si tratta di due rate da 1.533.473,68 sterline ciascuna con scadenze 31 luglio 2019 e 31 luglio 2020. Il terzo accordo porta la data del 14 settembre 2018 e riguarda la cessione di. In questo caso i conti sono un po' più complicati perché c'è da saldare alcune pendenze col Barnsley, il precedente club del calciatore. Dunque lo Swansea cede a Macquarie le due rate con scadenze 8 agosto 2019 e 8 agosto 2020, entrambe da 5 milioni di sterline ma ridotte a 4,5 milioni ciascuna.non soltanto in termini numerici ma anche per ritmo di crescita. Ilè infatti l'anno in cui arrivanoLa lista viene aperta dal, che il 30 agosto 2019 vara due accordi perall'Aston Villa (due rate da 6 milioni di sterline ciascuna con scadenze 7 agosto 2020 e 7 agosto 2021) e diallo Sheffield United (una rata da 4 milioni di sterline con scadenza 31 luglio 2020).Pochi giorni dopo, 13 settembre 2019, tocca ai. Che sotto l'impulso dispendono e spandono denari, ma poi si ritrovano a chiedere pronta cassa a Macquarie benma uno degli accordi firmati fa riferimento alle strutture del clubMolineaux.che appena tornato in Premier entra immediatamente nella rete di Macquarie. I Blades cedono ie si trovano in una posizione che dà misura di quanto la banca d'affari australiana abbia assunto una posizione di egemonia. Come detto in precedenza, la società biancorossa dE questo intreccio di dare e avere può generare condizioni di scarsa trasparenza nel rapporto fra banca e società di calcio.Tale situazione si ripete col Watford, società di cui si parlerà la prossima volta.Il 21 ottobre 2019 è il momento del, che cede a Macquarie parte del credito per la cessione dial Manchester United. Si tratta di ben 22,5 milioni si sterline, rata in scadenza il 1° luglio 2020.E infine, il 6 dicembre 2019, si unisce alla combriccola anche ilI Baggies cedono a Macquarie la rata da 2.395.300 sterline, con scadenza 1° settembre 2021, per la cessione di Craig Dawson al Watford.in cambio di somme inferiori e tempi più pressanti. Una macchina ormai fuori sfuggita di mano, chesui ritmi fisiologici di crescita. Ma sarebbe un errore pensare che si stia parlando di un caso soltanto inglese.Se ne parlerà la prossima volta, quando riprendendo le vicende di Middlesbrough e Watford si scoprirà qualche dettaglio interessante. Con una pista ben battuta che porta verso Genova, sponda blucerchiata.PS #freeruipinto(1. continua)