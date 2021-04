Dopo le voci sul flirt con Nicolò Zaniolo oggi fidanzato con Chiara Nasti, Madalina Ghenea è tornata a parlare dell'utilizzo "malato" dei social network denunciando anche un caso drammatico che la sta perseguitando.



PERSEGUITATA DA UNO STALKER - "Sulla mia pelle ho capito quanto sia necessaria una legge che renda pubblica l'identità di chi frequenta i social. Da sette anni sono perseguitata da uno stalker. Non so se sia uomo o donna, più volte mi ha minacciato di morte. Ho anche motivo di ritenere che sia riuscito a entrare in casa mia. L'ho denunciato e le indagini sono in corso. Ha scritto centinaia di email a tutti i miei amici e alle agenzie con cui lavoro. Cerca sempre di screditarmi con bugie".