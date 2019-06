Malgrado le estati inglesi non siano famose per le alte temperature raggiunte, quella del 2019 sarà ricordata per il bollente affaire James Maddison. Il giovane trequartista inglese di proprietà del Leicester è diventato l’oggetto del desiderio per quattro big della Premier League: Manchester United, Liverpool, Manchester City e Tottenham. Secondo Starsport, i quattro team stanno battagliando per potersi assicurare le prestazioni sportive del giocatore, classe 1996, sotto contratto con le Foxes fino al 30 giugno 2023. La base d’asta richiesta dal Leicester è di circa 67 milioni di euro.